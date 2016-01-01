طريقة عمل كرواسون بالزعتر للشيف نجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة عمل كرواسون بالزعتر بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة . مقادير كرواسون بالزعتر: 3 كوب دقيق نصف كوب زيت ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة خميرة فورية 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة ملعقة كبيرة بيكنج بودر ملح بيضة فانيليا ماء للعجن بيضة للوجه فانيليا للوجه زعتر جاف للوجه طريقة تحضير كرواسون بالزعتر * يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر واللبن البودرة * يضاف البيضة والفانيليا و الزيت والماء * يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك لتتخمر * تقطع وتفرد بالنشابة وتقطع مثلثات وتلف فى شكل كرواسون * ترص فى صينية وتترك لترتاح فى صينية * تدهن بخليط البيضة والفانيليا وترش بالزعتر وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج

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