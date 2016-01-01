طريقة عمل كرواسون بالزعتر للشيف نجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة عمل كرواسون بالزعتر بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة .
مقادير كرواسون بالزعتر:
3 كوب دقيق
نصف كوب زيت
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملح
بيضة
فانيليا ماء للعجن
بيضة للوجه
فانيليا للوجه
زعتر جاف للوجه
طريقة تحضير كرواسون بالزعتر
* يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر واللبن البودرة
* يضاف البيضة والفانيليا و الزيت والماء
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك لتتخمر
* تقطع وتفرد بالنشابة وتقطع مثلثات وتلف فى شكل كرواسون
* ترص فى صينية وتترك لترتاح فى صينية
* تدهن بخليط البيضة والفانيليا وترش بالزعتر وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج
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