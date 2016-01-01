هنتعشي إيه النهاردة.. ناجتس البطاطا.. و بيض بميكس لانشون



ناجتس البطاطا ناجتس البطاطا

تحتار دائما ربات المنزل فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، ونقدم لكم طريقة عمل ناجتس البطاطا مع بيض بميكس لانشون .



طريقة عمل ناجتس البطاطا من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ..



مقادير ناجتس البطاطا

2 كوب عين جمل

نصف كوب لوز

1 كوب شوفان

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ثلاثة أرباع كوب بطاطا مسلوقة

1 ملعقة صغيرة مستردة ديجون

نصف ملعقة صغيرة روزماري مفروم

1 و نصف ملعقة كبيرة صويا صوص

سبراي زيت

دقيق

طريقة تحضير ناجتس البطاطا

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