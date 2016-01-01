رسميًا.. عقوبات مغلظة على الترجي من الكاف بسبب أحداث استاد القاهرة

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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبات على نادي الترجي التونسي، بسبب اعتراض عدد من لاعبي الفريق والجهاز الفني على قرارات الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مباراة الترجي أمام الزمالك يوم الجمعة الماضي.



وكان الزمالك قد فاز على الترجي التونسي يوم الجمعة الماضي بنتيجة 3-1، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في لقاء شهد اعتراضات كبيرة من الجهاز الفني للترجي وعدد من لاعبي الفريق على الحكم رضوان جيد بعد احتسابه الهدف الثاني للزمالك الذي سجله اللاعب أشرف بن شرقي.



وقال نادي الترجي - في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيس بوك" - إنه تلقى خطابا من الكاف يفيد بتوقيع عقوبات على الفريق بناء على التقرير الذي تقدم به الحكم رضوان جيد للجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وجاءت عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على نادي الترجي التونسي كالتالي:- إيقاف معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي لمدة 4 مباريات- إيقاف مجدي تراوي المدرب المساعد لفريق الترجي لمدة 4 مباريات- إيقاف خليل شمام لاعب فريق الترجي لمدة 6 مباريات- إيقاف عبد الرؤوف بن غيث لاعب فريق الترجي لمدة 4 مباريات- تغريم نادي الترجي التونسي مبلغ 140 ألف دولار