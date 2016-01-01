"إندبندنت": ريال مدريد قد يقيل زيدان الصيف المقبل

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زيدان


أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى تفكير إدارة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق، ليخلف الفرنسي زين الدين زيدان.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن إدارة ريال مدريد تواصلت مع ممثلي المدرب ماوريسيو بوتشيتينو وطلبت أن تكون مطلعة على تحركاته بهدف بدء المحادثات معه في الصيف بشأن إمكانية تدريب الفريق الملكي.

ووفقا للصحيفة فقد تدهورت علاقة زيدان ​​باللاعبين وخاصة المخضرمين منهم، وكذلك برئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز.

يذكر أن زيدان عاد إلى ريال مدريد في مارس 2019.

في المقابل، أقيل ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه كمدرب لفريق توتنهام اللندني، وعين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه، وحتى الآن لم يتعاقد المدرب الأرجنتيني مع أي فريق آخر.

المصدر: وكالات

المصدر: إندبندنت

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