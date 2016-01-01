أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى تفكير إدارة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير السابق، ليخلف الفرنسي زين الدين زيدان.
وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن إدارة ريال مدريد تواصلت مع ممثلي المدرب ماوريسيو بوتشيتينو وطلبت أن تكون مطلعة على تحركاته بهدف بدء المحادثات معه في الصيف بشأن إمكانية تدريب الفريق الملكي.
ووفقا للصحيفة فقد تدهورت علاقة زيدان باللاعبين وخاصة المخضرمين منهم، وكذلك برئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز.
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التعليقات على "إندبندنت": ريال مدريد قد يقيل زيدان الصيف المقبل
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