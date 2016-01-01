نشر المستشار تركي آل الشيخ منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " يوضح فيه سبب تقديم الاستقالة الشرفية من رئاسة النادى الاهلى.
وكتب تركي آل الشيخ قائلا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ...
وتابع: " أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".
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التعليقات على لأول مرة.. تركي آل الشيخ يكشف أسرار استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي
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