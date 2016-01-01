لأول مرة.. تركي آل الشيخ يكشف أسرار استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي

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صورة الخبر: تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " يوضح فيه سبب تقديم الاستقالة الشرفية من رئاسة النادى الاهلى.

وكتب تركي آل الشيخ قائلا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الاسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة ... تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها ...

وتابع: " أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".

واردف: " ففضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي ... والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث ... حفظ الله مصر وحفظ الله امتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء 🇪🇬🇸🇦❤️

المصدر: elbalad

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