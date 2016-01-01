خالد الجندي يكشف عن معصية تسببت في انتشار فيروس كورونا



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن انتشار فيروس كورونا يعد نوعًا من التحذير والتخويف وليس الإفناء، ولا داعي للفزع.



وأضاف «الجندي» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «أن الهلاك يحدث عندما نثق فى أنفسنا أكثر من اللازم، متابعًا: «يا ما كنا واثقين من نفسنا في حاجات وعكت علينا كلنا».



وشدد الشيخ خالد الجندي على أنه يجب أن تترك فى قلبك مساحة للإيمان لأن هذه المساحة هى التى ستنجيك، لافتًا إلى أن الثقة بالنفس يجب أن تُحاط وتقنن بحاجز الإيمان.

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وتابع الشيخ خالد الجندي: إن الثقة بالنفس لو زادت عن حدها الطبيعي تصبح غرورا، ولا نريد غرورًا ولا خنوعا، منوهًا بأن العالم اتجه إلى الغرور حقيقة، فكانت النتيجة أن الله قال لهم لا، مازال الحق موجودًا ولكن أنتم الذين نسيتوا، فيفكرنا بآيات عجيبة وهو كورونا جنود غير مرئية، متسائلًا: «هو مين الذي يستطيع رؤية الفيروس؟ ولكنه من الجنود الموجودة».وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن الحجر الصحي المطبق حاليًا لا يسعد به الإنسان، مشيرًا إلى أن تطبيقه فيه نجاة الفرد والمجتمع بالكامل.وألمح إلى أن التدابير الوقائية والصحية شديدة وصعبة ومرهقة، منوهًا بأنها ضرورة لا بد منها لأن فيها خيرًا ومنافع وحماية للمجتمع ووقاية للمجتمع.وأوضح أن الإنسان قد يكره طاعة ولكن فيها نجاته، كالطفل الذي يكره طعم الدواء ولكن فيها نجاته، لافتًا إلى أن الله قرن الصبر بالصلاة، كما ورد في قول الله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ»، لأن الصلاة بالنسبة لمعظم الأشخاص مرهقة ومشقة.دعاء التحصين من كوروناأكدت دار الإفتاء المصرية، أن التحصن بالرقى والأدعية والأذكار الشرعية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يكثر من الاستعاذة بالله من «مِنْ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئْ الْأَسْقَامِ» رواه أبو داود (رقم/1554).ونشرت الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعاء التحصين من الأوبئة، وذلك تزامنًا مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدد من دول العالم، والذي لاقى الآلاف مصيرهم بسبه.وجاء نص الدعاء «تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير»، ناصحةً بترديد هذا الدعاء قبل النوم وعند الاستيقاظ منه.ورد هذا الدعاء عند بعضُ فقهاء المالكية عن الشيخ أحمد زروق، وكلمات هذا الدعاء كلمات شرعية، ليس فيها ما يخالف الشريعة، بل هي كلمات خير وتعظيم لله عز وجل، جاز الدعاء به، والتحصن بما جاء فيه.