طريقة عمل مكرونة ماك اند تشيز أفضل من المحلات

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صورة الخبر: مكرونة ماك اند تشيز
مكرونة ماك اند تشيز

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل مكرونة ماك اند تشيز صوص كريمي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى للمكرونة تجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها .

مقادير مكرونة ماك اند تشيز صوص كريمي

مكرونة حلزوني مسلوقة
جبنة كريمي
لبن
دقيق
ثوم مفروم
ملح
فلفل
جبنة شيدر
جبنة موتزاريلا
كزبرة خضراء

طريقة تحضير مكرونة ماك اند تشيز صوص كريمي

* يحمر الدقيق في الزبدة

* ثم يضاف اللبن مع التحريك المستمر

* ثم تضاف الجبنة الموتزاريلا والجبنة الشيدر والملح والفلفل والكزبرة

* تقدم ساخنة

المصدر: elbalad

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