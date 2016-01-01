هناكل إيه النهاردة.. طاجن لحمة بالخضار ومكرونة بالخضار والبشاميل ..والحلو: مهلبية بذور الشيا



طاجن لحمة بالخضار طاجن لحمة بالخضار

هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.

طريقة عمل طاجن لحمة بالخضار لـ نجلاء الشرشابى

مقادير طاجن لحمة بالخضار

لحمة مكعبات

بطاطس مكعبات

كوسة حلقات

فاصوليا خضراء

بصل مفروم

عصير طماطم

سمنه

فلفل رومي

ثوم مفروم

ملح فلفل اسود

بهارات



طريقة عمل طاجن لحمة بالخضار

* ضعي في حلة على النار السمنة والبصل وقلبيهم ثم ضيفي قليل من الملح والفلفل الاسود

* ضعي عليهم اللحمة وقلبيها واتركيها على النار لتنضج

* ضيفي عصير الطماطم وغطيها واتركيها تغلي قليلا ثم ضيفي قليل من البهارات

* شوحي الثوم في القليل من السمنة وضيفي الملح والفلفل الاسود

* قطعي الفلفل الرومي وضيفيه في الطاسة وقلبيه

* ضيفي البطاطس ثم ضيفي الكوسة والفاصوليا وقلبيهم للتشويح وغطيهم بورقة فويل واتركيهم قليلا

* ضعي الخضار في طاجن وضيفي عليهم اللحمة بالصلصة وادخليهم في الفرن ثم قدميهم

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