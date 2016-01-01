جوجل تقرر إلغاء مؤتمر المطورين السنوي بسبب فيروس كورونا

إلغاء أهم مؤتمرات جوجل السنوية المتمثل في مؤتمر المطورين I/O 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.
أعلنت شركة جوجل على حسابها الرسمي على تويتر، عن قرارها بإلغاء مؤتمر المطورين السنوي لهذا العام I/O 2020، بسبب تفشي فيروس كورنا في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لقرارات الكثير من الشركات لإلغاء تجمعات الجمهور والحفاظ على السلامة العامة، بينها جوجل نفسها.
فقبل أقل من يومين، قامت الشركة بإلغاء مؤتمر Cloud Next بشكله الفعلي وتحويله لمحتوى رقمي لتجنب أي إصابات بفيروس كورونا.
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