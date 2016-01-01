

جوجل تقرر إلغاء مؤتمر المطورين السنوي بسبب فيروس كورونا جوجل تقرر إلغاء مؤتمر المطورين السنوي بسبب فيروس كورونا

إلغاء أهم مؤتمرات جوجل السنوية المتمثل في مؤتمر المطورين I/O 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.



أعلنت شركة جوجل على حسابها الرسمي على تويتر، عن قرارها بإلغاء مؤتمر المطورين السنوي لهذا العام I/O 2020، بسبب تفشي فيروس كورنا في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لقرارات الكثير من الشركات لإلغاء تجمعات الجمهور والحفاظ على السلامة العامة، بينها جوجل نفسها.



فقبل أقل من يومين، قامت الشركة بإلغاء مؤتمر Cloud Next بشكله الفعلي وتحويله لمحتوى رقمي لتجنب أي إصابات بفيروس كورونا.

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لذلك، كان من المتوقع بشكل نسبي إلغاء مؤتمر المطورين السنوي بالرغم من انعقاده في شهر مايو القادم – بعد شهرين تقريبًا.كان مؤتمر جوجل الأول Cloud Next من المفترض انعقاده في الفترة بين 6 إلى 8 أبريل القادم، ثم قررت الشركة إلغاءه وتحويل المحتوى إلى نسخة رقمية ليتسنى للمشاركين والجمهور الاستفادة منه دون التجمع بشكل فعلي في مكان الحدث، وهو الأمر الذي من المتوقع أن تقوم به الشركة مع مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2020 الذي يركز بدوره على أحدث تطورات أنظمة التشغيل وما يتعلق بها، ليتسنى للمهتمين معرفة أخر التطورات في الوقت المحدد لكن من بيوتهم.يُشار أن شركة فيس بوك سبق وألغت مؤتمر المطورين F8 الأسبوع الماضي، وكذلك ألغت مايكروسوفت مؤتمر MVP Summit قبل يومين.