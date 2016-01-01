أزاحت شركة "أوبو" الصينية، رائدة صناعة أجهزة الهواتف الذكية، الستار عن ساعتها الذكية القادمة، التي تبدو تماما مثل ساعة "أبل ووتش" الذكية.
الساعة الجديدة التي ستحمل اسم "أوبو ووتش" ستعلن عنها الشركة رسميا في السادس من مارس الجاري، خلال مؤتمر "أوبو فايند إكس2"، بحسب تغريدة للشركة عبر حسابها الرسمي على شبكة "تويتر" الاجتماعية.
ولم تكشف الشركة عن أي تفاصيل تقنية تخص الساعة الجديدة أو مميزاتها أو سعرها بالأسواق، غير أنها بدت بحسب عدد من الصور التي نشرت على الإنترنت لها، تشبه تماما تصميم ساعة "أبل ووتش" الذكية التي تنتجها شركة "أبل" الأمريكية.
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التعليقات على ساعة "أوبو" الذكية الجديدة تبدو تماما مثل ساعة "أبل ووتش" الذكية
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