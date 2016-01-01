محكمة روسية: تقنية التعرف على الوجه لا تنتهك الخصوصية

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محكمة روسية: تقنية التعرف على الوجه لا تنتهك الخصوصية

في حين أن بعض الدول تتخذ موقفًا ضد استخدام التعرف على الوجه على أساس انتهاك الخصوصية؛ فإن روسيا لها وجهة نظر عكسية.



قضت محكمة في موسكو بأن استخدام المدينة للتعرف على الوجه لا ينتهك خصوصية المواطنين.



كان الناشطون يأملون في أن تحظر المحاكم استخدام

التكنولوجيا، التي تم نشرها في المدينة طوال عام 2019 - كلف النظام ما لا يقل عن 3.3 مليار روبل "50 مليون دولار" ويضم أكثر من 105000 كاميرا.


يتم الآن استخدام النظام - الذي ظل يعمل طوال الإجراءات القانونية - لضمان مراقبة الأشخاص لفيروس كورونا الجديد، وكذلك لتحديد الأفراد في الأحداث الجماعية والاحتجاجات.
رفعت القضية ضد دائرة التكنولوجيا في موسكو "DIT" من قبل المحامية والناشطة ألينا بوبوفا، التي رُفضت دعوى قضائية سابقة على نفس الأسس.



كما ذكرت رويترز، فإن نتيجة هذه القضية قد خيبت آمال المعنيين بالحقوق المدنية في البلاد.

المصدر: الوفد

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