باحثون يجدون الجسم المضاد لكورونا

تمكن فريق باحثين في كوريا الجنوبية من إيجاد الجسم المضاد لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وصرح فريق البحث التكاملي للفيروسات الجديدة التابع للمعهد الكوري للدراسة الكيماوية اليوم الأربعاء، بأن الجسم المضاد لتحييد مرض سارس وميرس، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، يمكن أن يختلط مع بروتين سبايك لفيروس كورونا الجديد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
يشار الى بروتين سبايك هو بروتين يستخدم عندما يخترق فيروس كورونا الخلايا في الجسم.
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