باحثون يجدون الجسم المضاد لكورونا

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باحثون يجدون الجسم المضاد لكورونا

تمكن فريق باحثين في كوريا الجنوبية من إيجاد الجسم المضاد لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وصرح فريق البحث التكاملي للفيروسات الجديدة التابع للمعهد الكوري للدراسة الكيماوية اليوم الأربعاء، بأن الجسم المضاد لتحييد مرض سارس وميرس، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، يمكن أن يختلط مع بروتين سبايك لفيروس كورونا الجديد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار الى بروتين سبايك هو بروتين يستخدم عندما يخترق فيروس كورونا الخلايا في الجسم.

وعندما يتم حقن مولد المضاد داخل جسم الانسان، يحدث تفاعل لصناعة الأجسام المضادة التي توفر المناعة، ويطلق على الجسم المضاد الذي يعطل مسببات الأمراض "الأجسام المضادة للتحييد".

وتوقع الفريق إمكانية دمج الجسم المضاد للتحييد لسارس وميرس، مع فيروس كورونا الجديد، بعد التأكد من أوجه الشبه بين فيروس كوفيد 19 وسارس من خلال تحليل العازل الكهربائي لكورونا الجديد.

ويتوقع أن تساهم دراسة الفريق في تطوير الجسم المضاد ولقاحات لعلاج فيروس كورونا الجديد.

المصدر: الدستور

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