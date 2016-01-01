

وكيل شيري يطلق فئة جديدة من أريزو 5 المجمعة محليا وكيل شيري يطلق فئة جديدة من أريزو 5 المجمعة محليا

قرر وكيل سيارات شيري في مصر (شركة جي بي غبور أوتو) زيادة عدد الفئات المقدمة من سيارة شيري أريزو 5 المجمعة محليا، حيث أعلنت الشركة عن هذا الأمر مؤخرا، وبذلك أصبح متاح من السيارة محليا 4 فئات أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 169 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 189 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة (الفئة الجديدة) بسعر 191 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 202 ألف و900 جنيه.وستختلف هذه الفئات الثلاثة من السيارة في التجهيزات لكنهم يشتركون في نفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى من السيارة، وناقل حركة اختياري في الفئات الثانية والثالثة منها.وتشمل التجهيزات الأساسية بسيارة شيري أريزو المجمعة محليا مصابيح هالوجين أمامية وLED نهارية، ونظام لدخول السيارة بدون مفتاح، وسنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة، وتكييف هواء، ومثبت سرعة.أما بالنسبة للتجهيزات الأخرى فتتواجد بالفئة الثالثة الأعلى من السيارة، وتشمل فتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلدية، وشاشة باللمس 7 بوصة، كما تتميز الفئات الثلاثة من السيارة بمساحة تخزين بالصندوق الخلفي تصل إلى 430 لتر.