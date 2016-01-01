تويوتا وخطة تطوير خرائط السيارات ذاتية القيادة ‏

بدأت شركة تويوتا اليابانية في التعاون مع شركة "كارميرا"، من أجل تطوير خرائط عالية الدقة تعتمد على كاميرات السيارة وكاميرات الطرق جنباً إلى جنب.
وتعتبر هذه هي الخطوة الأولى نحو تحقيق مفهوم منصة البرمجيات المفتوحة TRI-AD، المعروف أيضا باسم AMP "منصة رسم الخرائط الآلي"، من أجل دعم أنظمة القيادة الذاتية، عن طريق تجميع البيانات التي يتم الحصول عليها من السيارات المشاركة لإنشاء خرائط بدقة عالية.
وبحسب موقع "كارسكوبس" المتخصص في أخبار عالم السيارات، سيعتمد تطوير خطة خريطة القيادة الآلية في الوقت الحالي على مركبات خرائط متخصصة بأسعار كبيرة للغاية، كما سيتم نشرها بأعداد محدودة، وأكد تقرير الموقع أن العملية ستتطلب أعمالاً يدوية تحتاج لفترات طويلة من العمل، من أجل الوصول إلى صنع خرائط HD عالية الجودة.
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