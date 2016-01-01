

طرح سكودا كاروك 2020 رسميا في السوق المصري طرح سكودا كاروك 2020 رسميا في السوق المصري

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات سكودا التشيكية في مصر، بدأت شركة كيان ايجيبت في تقديم موديل 2020 من سيارتها سكودا كاروك بالسوق المحلي، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة سيارات SUV المدمجة، وتعتبر سيارة شقيقة لكل من سيات أتيكا وفولكس فاجن طوارق، وذلك باعتبار أن هذه السيارات الثلاثة من شركات تابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية.



وفي السوق المحلي تقدم شركة كيان ايجيبت موديل 2020 من السيارة بثلاثة فئات مختلفة في التجهيزات وأسعارهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 499 ألف و900 جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 575 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 585 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل المتاح محليا محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، ويتولى الناقل الأوتوماتيكي نقل قوة الدفع والحركة من المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الاساسية التي يحملها هذا الموديل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- فتحة سقف بانوراميه.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مثبت سرعة.