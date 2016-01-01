باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات سكودا التشيكية في مصر، بدأت شركة كيان ايجيبت في تقديم موديل 2020 من سيارتها سكودا كاروك بالسوق المحلي، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة سيارات SUV المدمجة، وتعتبر سيارة شقيقة لكل من سيات أتيكا وفولكس فاجن طوارق، وذلك باعتبار أن هذه السيارات الثلاثة من شركات تابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية.
وفي السوق المحلي تقدم شركة كيان ايجيبت موديل 2020 من السيارة بثلاثة فئات مختلفة في التجهيزات وأسعارهم كالتالي:
- فئة أولى بسعر 499 ألف و900 جنيه.
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التعليقات على طرح سكودا كاروك 2020 رسميا في السوق المصري
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