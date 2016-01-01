فولكس فاغن تنفق 33 مليار يورو للحصول على عرش السيارات الكهربائية بدلا من تسلا

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صورة الخبر: فولكس فاغن تنفق 33 مليار يورو للحصول على عرش السيارات الكهربائية بدلا من تسلا
فولكس فاغن تنفق 33 مليار يورو للحصول على عرش السيارات الكهربائية بدلا من تسلا

تعمل فولكس فاغن عملاق صناعة السيارات الألمانية على إنفاق ما يقارب من 33 مليار يورو لإنتاج نحو 26 مليون سيارة كهربائية، للتفوق على تسلا وتصبح أكبر مُصّنع للسيارات الكهربائية في العالم.



وقال الرئيس التنفيذي الحالي لشركة فولكس فاغن هيربرت ديس فى تصريحات صحيفة لـ "فايننشال تايمز" البريطانية، إن شركته ستركز منذ البداية على خلق نموذج من السيارات الكهربائية، يستطيع جني الأرباح منذ الوهلة الأولى من دخوله إلى السوق.

وأضاف ديس للصحيفة، "حينما يتعلق الأمر بتسعير سيارتنا الكهربائية المستقبلية، ستكون الربحية على نفس مستوى طراز غولف (أحد أكثر الطرازات مبيعًا لدى الشركة الألمانية)".

وأوضح إن المستقبل للسيارات الكهربائية. وقال ديس: "لا يوجد بدائل أخرى للسيارات الكهربائية". وفي وقت شهدت به شركة أودي الإيطالية تعطل إنتاج إحدى طرازاتها الكهربائية لوجود نقص في إمداد البطاريات، أكد الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن للصحيفة البريطانية على تواجد مخزون وفير من بطاريات الليثيوم يكفي الشركة حتى العام 2023.



ويستهدف الرئيس التنفيذي الحالي للشركة إقناع أسواق المال بمعاملة شركته على غرار تسلا وليس كمُصنع تقليدي قديم للسيارات ورفع قيمة الشركة السوقية من مستوى حالي يبلغ 75 مليار يورو إلى نحو 200 مليار يورو، بحسب ما ذكرته "فايننشال تايمز".


وكانت قد كشفت "فولكس فاغن" عن أول موديل لها يعمل بالكهرباء في العام 2009، قال الرئيس التنفيذي للشركة في حينها مارتن فينتركورن إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تكون في متناول الجميع وتحل محل أسطولها من السيارات التي تعمل بوقود الديزل والبنزين

المصدر: صدى البلد

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