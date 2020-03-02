

7 علامات على إن الصداقة قلبت حب.. الغيرة والقلق الشديد لغيابه أبرزها 7 علامات على إن الصداقة قلبت حب.. الغيرة والقلق الشديد لغيابه أبرزها

تتحول أحياناً علاقات الصداقة بين الرجل والمرأة مع مرور الأيام إلى حب، نتيجة وجود تفاهم بين الطرفين في الكثير من الأمور سواء من حيث التفكير أو الهوايات والأنشطة الرياضية، وأنواع الفن وغيرها، وقد أشار تقرير نشر بموقع "collegetimes"، إلى أنه عندما تتحول العلاقة من صداقة لحب بالنسبة لأحد الأشخاص تظهر بعض العلامات، التي منها أهمها الشعور بالغيرة والاهتمام الزائد وغيرها من العلامات التي نتعرف عليها في السطور القادمة.



الشعور بالغيرة

قد يبدأ يشعر أحد أطراف العلاقة بالغيرة عندما يعلم بتواجد الطرف الآخر مع صديق أو زميل، وهنا تبدأ تظهر أولى علامات الدالة على أن علاقة الصداقة تحولت لحب .



عايزة تكونى معاه على طول

عندما يفضل أحد أطراف العلاقة أن يظل الشخص الآخر معه طوال الوقت، لذلك يستغل أقرب فرصة للتنزه معه بمختلف الأماكن ويختلق الفرص للتواجد بقربه فإن هذا دليل على تحول الصداقة لحب.



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بتهتمى بمظهرك لما بتخرجواحين يبدأ أحد أطراف العلاقة يهتم بمظهره من خلال اختيار أفضل الملابس وتنسيق الألوان والاهتمام بتصفيف الشعر حتى يلقى إعجاب الطرف الآخر .بتقلقى وتوترى لما يغيبتعتبر من أهم علامات تحول علاقة الصداقة لحب هو شعور أحد الأطراف بالقلق والتوتر عند غياب الطرف الآخر والبحث عنه لرؤيته والاطمئنان عليه .بتحسى دايماً إنك خايفة عليهعندما تتحول علاقة الصداقة لحب، يبدأ أحد أطراف العلاقة بالشعور بالخوف الزائد تجاه الطرف الأخر، والرغبة في الاطمئنان عليه من وقت لأخر.بتتكسفى لما يجاملكتشعر الفتاة بالخجل الزائد عندما يجاملها صديقها، الأمر الذى لم يكن متواجد بينهما في السابق، مما يعنى تحول علاقة الصداقة لحب بالنسبة لها.بتحسى بإحراج لما تكونوا مع بعضإذا كنتوا حقا أصدقاء فقط، فلن يشعر أحد منكم بالحرج عند مواجهة الأخرين، لكن عندما يبدأ أحد الأطراف بالشعور بالحرج والتوتر، فهذا يعنى أن أحد الطرفين بدأ يشعر بمشاعر أخرى غير الصداقة.