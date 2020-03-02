تتحول أحياناً علاقات الصداقة بين الرجل والمرأة مع مرور الأيام إلى حب، نتيجة وجود تفاهم بين الطرفين في الكثير من الأمور سواء من حيث التفكير أو الهوايات والأنشطة الرياضية، وأنواع الفن وغيرها، وقد أشار تقرير نشر بموقع "collegetimes"، إلى أنه عندما تتحول العلاقة من صداقة لحب بالنسبة لأحد الأشخاص تظهر بعض العلامات، التي منها أهمها الشعور بالغيرة والاهتمام الزائد وغيرها من العلامات التي نتعرف عليها في السطور القادمة.
الشعور بالغيرة
قد يبدأ يشعر أحد أطراف العلاقة بالغيرة عندما يعلم بتواجد الطرف الآخر مع صديق أو زميل، وهنا تبدأ تظهر أولى علامات الدالة على أن علاقة الصداقة تحولت لحب .
عايزة تكونى معاه على طول
عندما يفضل أحد أطراف العلاقة أن يظل الشخص الآخر معه طوال الوقت، لذلك يستغل أقرب فرصة للتنزه معه بمختلف الأماكن ويختلق الفرص للتواجد بقربه فإن هذا دليل على تحول الصداقة لحب.
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التعليقات على 7 علامات على إن الصداقة قلبت حب.. الغيرة والقلق الشديد لغيابه أبرزها
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