

علم الأرقام| مواليد اليوم .. يتمتعون بقوة شخصية علم الأرقام| مواليد اليوم .. يتمتعون بقوة شخصية

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إن توقعات علم الأرقام حول مواليد 4 مارس، إنهم صادقين وطبيعين وتلقائين، ولديهم حس عملي ويتمتعون بقوة شخصية وموهبة ابتكارية، ويميلون نحو تقديس العمل، وأنهم أيضا محبين للتميز ويحبون أن يكونوا مختلفين عمن حولهم.



نصحت شخصية اليوم، أن في هذا العام قد يميل كثيرا للعصبية وسيكون معه كل الحظ إذا استطاع أن يتحكم في انفعالاته ويظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.