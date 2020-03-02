اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في الصين

آخر الأخباراخبار منوعة › اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في الصين

صورة الخبر: اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في الصين
اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في الصين

اكتشف باحثون صينيون نوعين جديدين من الثدييات في جبل هوانغشان الذي يعد مقصدا سياحيا شهيرا بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن "النوعين الجديدين يطلق عليهما قرضامة آنهويينسيس وقرضامة هوانغشانينسيس، وكلاهما متوسط الحجم ذو أسنان بيضاء، وتم تحديدهما بناء على التحليل من خلال علم التشكل وعلم تطور السلالات".

وأوضح الباحثون أن القرضامة هي نوع من الحيوانات تنتمي إلى فصيلة القرضاميات، يشبه شكله الفأر، وتعيش معظم الأنواع في الغابات والسهول والجبال في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتتغذى على الحشرات في التربة بشكل رئيسي فضلا عن الزهور والفواكه وبذور بعض النباتات.

ويعد جبل هوانغشان، المعروف أيضا باسم الجبل الأصفر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويغطي مساحة قدرها 1200 كيلومتر مربع، ويشتهر بصخوره ذات الشكل الخاص والقمم المغطاة بالغيوم وأشجار الصنوبر والينابيع الساخنة.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في الصين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16669

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434777%2F%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2581%2D%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%258A%25D9%2586&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager