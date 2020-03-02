

اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في الصين اكتشاف نوعين جديدين من الثدييات في الصين

اكتشف باحثون صينيون نوعين جديدين من الثدييات في جبل هوانغشان الذي يعد مقصدا سياحيا شهيرا بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.



وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن "النوعين الجديدين يطلق عليهما قرضامة آنهويينسيس وقرضامة هوانغشانينسيس، وكلاهما متوسط الحجم ذو أسنان بيضاء، وتم تحديدهما بناء على التحليل من خلال علم التشكل وعلم تطور السلالات".



وأوضح الباحثون أن القرضامة هي نوع من الحيوانات تنتمي إلى فصيلة القرضاميات، يشبه شكله الفأر، وتعيش معظم الأنواع في الغابات والسهول والجبال في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتتغذى على الحشرات في التربة بشكل رئيسي فضلا عن الزهور والفواكه وبذور بعض النباتات.

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ويعد جبل هوانغشان، المعروف أيضا باسم الجبل الأصفر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ويغطي مساحة قدرها 1200 كيلومتر مربع، ويشتهر بصخوره ذات الشكل الخاص والقمم المغطاة بالغيوم وأشجار الصنوبر والينابيع الساخنة.