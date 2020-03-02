تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء

صورة الخبر: تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء
تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في عددٍ من البنوك العاملة ومحلات الصرافة في الأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم،الأربعاء4 مارس 2020.



تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصري سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه

للبيع.


وارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري، بواقع 5 قروش ليسجل 17.37 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني بواقع 6 قروش،

ليصل إلى 19.95 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري بواقع 3 قروش ليصل إلى 16.27 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.


بلغ سعر صرف 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري عند 14.49 جنيه للشراء، و14.67 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف اليوان الصينى إلى 2.20 جنيه للشراء، 2.22 جنيه للبيع.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51834

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434774%2F%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2587%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25A1&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager