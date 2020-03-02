

تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في عددٍ من البنوك العاملة ومحلات الصرافة في الأسواق المحلية مع بداية تعاملات اليوم،الأربعاء4 مارس 2020.







تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصري سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه

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للبيع.وارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري، بواقع 5 قروش ليسجل 17.37 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني بواقع 6 قروش،ليصل إلى 19.95 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري بواقع 3 قروش ليصل إلى 16.27 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.بلغ سعر صرف 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري عند 14.49 جنيه للشراء، و14.67 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف اليوان الصينى إلى 2.20 جنيه للشراء، 2.22 جنيه للبيع.