

البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه بختام التعاملات البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه بختام التعاملات

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات، اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية على الأسهم المكونة لمؤشرات السوق.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.5 مليار جنيه.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.91% بما يعادل 237 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 12187 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوي EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 3. 0% بما يعادل 3.42 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1141 نقطة، وسط تراجع واضح في قيم وأحجام التعاملات البالغة قيمتها نحو 495.1 مليون جنيه، وذلك بتداول حوالي 155.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 18.2 ألف صفقة بيع وشراء.

