أطفأ نيران قلوبنا.. أسرة شهيد الفرافرة عن إعدام هشام عشماوي



اعدام هشام عشماوي اعدام هشام عشماوي

سادت حالة من السعادة بين أسرة الشهيد إسماعيل حامد ثابت ابن مركز ملوي، بعد الثأر من الإرهابي هشام عشماوي قاتل ابنهم الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه اليوم.







وقالت أسرة الشهيد: "نشعر بالسعادة لتنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، الذي حرمنا من ابننا اسماعيل وإعدامه أثلج قلوبنا، مما يؤكد وجود دولة القانون وسرعة تنفيذ الأحكام والقصاص ممن تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار الوطن".

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وأضافت والدة الشهيد وأشقاؤه: "إننا نشعر براحة نفسية اليوم لإعدام الإرهابي هشام عشماوي، الذي تسبب في حرماني من فلذة كبدي فالشهيد إسماعيل قدم نفسه وروحه من أجل أن يعيش الجميع فى سلام وأمان، وقد ذهب اسماعيل وعشماوى الى رب العالمين".وأشارت أسرة إسماعيل، إلى أن إعدام عشماوى أثلج قلوبنا وأطفأ النيران وكنا على ثقة في دولة القانون، فطالما يوجد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقضاء عادل وشامخ وقوات مسلحة باسلة وشرطة قوية فلا خوف على مصر .وقالت الأسرة إن الشهيد اسماعيل كان شابًا تقيا شرفنا حيًا وميتًا، ونقول له اليوم، بلدك يا إسماعيل أخدت حقك وأن إعدام عشماوي وسرعة التقاضي يؤكد أنه لا يضيع حق وأن كل من يفكر في المساس بأمن الوطن والمواطنين سيلقى نفس المصير.كانت المحكمة العسكرية للجنايات قد قضت بحكمها فى القضية رقم 1/ 2014 جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية الفرافرة فى جلسة نوفمبر 2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقًا حيث إن المتهم ارتكب العديد من الجرائم .ونفذت الجهات المختصة اليوم حكم الإعدام في هشام عشماوي، بعدما تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام عشماوى من الجيش الوطنى الليبى، والذى ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية بدولتى ليبيا ومصر، والذي قام أبناء القوات المسلحة الليبية بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.وكان العقيد الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، كان قد أعلن أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي صباح اليوم.وارتكب هشام على عشماوى 14 جريمة تمثلت فى:1: المشاركة فى استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 /9 /2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.2: اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013.3: ضلوعه بالاشتراك فى تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية وذلك بالإشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابى.اقرأ ايضا:تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماويبعد تنفيذ حكم الإعدام وأخذ الثأر.. ننشر صورة الإرهابى هشام عشماوى4: تولى الإرهابى قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفًا للُمكنى "أبو محمد مسلم" ونهج إستخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل فى التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثانى واستهداف المركبات العسكرية "أفراد – نقل" أثناء تحركها بإستخدام الأسلحة النارية.وقام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا إستهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينه الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.واستهدف سيارة تلر "ناقلة دبابات" محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتى كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق "القاهرة – الإسماعيلية" ، وقد أدى ذلك إلى إستشهاد مستقلى هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.5: إستهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابى عدد من المباني الامنية بالإسماعيلية بتاريخ 19 /10 /2013 ومن خلال سيارة مفخخة.6: اشتراكه مع آخرين فى عملية إستهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29 /12 /2013.7: استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال إعتراضهما للسيارة التى كان يستقلها وآخرين من التنظيم الإرهابى بشرق مدينة بدر طريق "القاهرة - السويس".8: استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والإختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم.9: تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابى المُكنى "أبو عبيدة" وقبل انتقاله رفقة عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز فى بادئ الأمر فى منطقة "البويطى" ثم الإنتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود "الفرافرة".10: ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط إستهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 /7 /2014.11: المشاركة فى عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة فى محيط مناطق "أبو صوير – الصالحية – القصاصين".12: استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.13: تسلله إلى الأراضى الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة.14: تأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى.ويرصد موقع "صدى البلد" أبرز المحطات في حياة الإرهابي هشام العشماوي:1978 .. وُلد الإرهابي "عشماوي" بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة1996 .. التحق بالكلية الحربية وهو في عمر الثامنة عشرة2000 .. تخرج في الكلية والتحق بسلاح المشاة ومنه إلى الصاعقة2004 .. نُقل إلى الأعمال الإدارية بسبب تدخله في السياسة والدين2007 .. أُحيل للمحكمة العسكرية بسبب التحريض ضد الجيش2011 .. المحكمة فصتله من الخدمة العسكرية2011 .. بدأ في الاجتماع بضباط سابقين في مسجد بالقرب من منزله2012 .. انضم إلى تنظيم ما يسمى بـ أنصار بيت المقدس الإرهابي ليتولى تدريب العناصر2013 .. أشرف على عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم2013 .. انفصل عن التنظيم بعد مبايعته "داعش"2014 .. سافر إلى سوريا وانضم لتنظيمات ضد نظام بشار الأسد2015 .. أسس تنظيم "المرابطون" الإرهابي في مدينة درنة بـ ليبيا2017 .. صدر بحقه حكم غيابي في قضية أنصار بيت المقدس 32017 .. خطط لحادث الواحات.. ونفذه الضابط المفصول عماد الدين2017 .. صدر بحقه حكم الإعدام الثاني غيابيًا في قضية حادث الفرافرة2018.. السلطات الليبية تعلن القبض على الإرهابي2019 .. الجيش الليبي يسلمه إلى المخابرات العامة المصرية