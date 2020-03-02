ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. والعيار يقفز 16 جنيها

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ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. والعيار يقفز 16 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 مارس 2020، بقيمة تراوحت بين 14 و 18 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 710 جنيها، وعيار 18 نحو 609 جنيها، وعيار 24 نحو 811 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5680 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية، حالة من التذبذب على مدار تعاملات الأيام الماضية، حيث ارتفعت أسعار الذهب وذلك قبل أن تعاود الانخفاض من جديد.

المصدر: اخبار اليوم

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