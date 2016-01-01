إيطاليا تقرر إغلاق المدارس والجامعات بسبب كورونا



إيطاليا تقرر إغلاق المدارس والجامعات إيطاليا تقرر إغلاق المدارس والجامعات



أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الحكومة الإيطالية قررت إغلاق المدارس والجامعات في البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكانت قناة "سكاي نيوز عربية"، أعلنت اليوم الأربعاء، احتجاز باخرة في ميناء جنوة في إيطاليا بسبب وجود شخص مصاب بكورونا على متنها.

ووصل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، حتى أمس، إلى 79 شخصا، فيما تجاوز عدد الإصابات الـ2500 حالة.



وشهدت إيطاليا زيادة ملحوظة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وتعد إيطاليا من أكثر الدول تضررا في العالم من تفشي فيروس كوفيد-19، بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران.