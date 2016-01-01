فارس الإنسانية.. محمد بن زايد يجلى العالقين بـ ووهان الصينية

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ولى عهد أبو ظبي محمد بن زايد

أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، أن الإمارات أجلت العالقين من رعايا دول عربية وأجنبية من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة فيروس كورونا، مؤكدا أنهم سيحظون بالرعاية الشاملة في الدولة قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وكتب ولي عهد أبوظبي على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم".

وأضاف: "نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني".

المصدر: elbalad

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