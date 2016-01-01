شدد مسؤولو الصحة على ضرورة غسل اليدين عدة مرات يوميًا، وبشكل صحيح وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية .
وأكد مسؤولو الصحة أن غسل اليدين لايقتل الجراثيم فقط ، بل أيضًا يزيل الأوساخ والأتربة العالقة باليد والتي يمكن للفيروسات الإمساك بها بل والتغذية عليها.
وشدد الأطباء حول العالم، على ضرورة تحسين أساليب النظافة الشخصية ، مثل غسل الأيدي ، وارتداء القفازات واستخدام المناديل وارتداء الكمامة خاصة عند الاختلاط بمجموعة كبيرة من الأشخاص .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على أسهل طريقة لمنع كورونا.. فوائد غسل اليدين للوقاية من الفيروس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق