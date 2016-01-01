أسهل طريقة لمنع كورونا.. فوائد غسل اليدين للوقاية من الفيروس

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فوائد غسل اليدين للوقاية من الفيروس

شدد مسؤولو الصحة على ضرورة غسل اليدين عدة مرات يوميًا، وبشكل صحيح وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية .

وأكد مسؤولو الصحة أن غسل اليدين لايقتل الجراثيم فقط ، بل أيضًا يزيل الأوساخ والأتربة العالقة باليد والتي يمكن للفيروسات الإمساك بها بل والتغذية عليها.

وشدد الأطباء حول العالم، على ضرورة تحسين أساليب النظافة الشخصية ، مثل غسل الأيدي ، وارتداء القفازات واستخدام المناديل وارتداء الكمامة خاصة عند الاختلاط بمجموعة كبيرة من الأشخاص .

وحول غسل اليدين، أكد الخبراء أنه يجب أن يتم قبل وأثناء وبعد إعداد أو تناول الطعام ؛ و بعد استخدام المرحاض أو مساعدة الطفل الذي استخدم المرحاض ؛ وبعد السعال أو العطس ؛و بعد رعاية شخص مريض ؛ وبعد لمس القمامة.

المصدر: صحيفة daily mail البريطانية

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