عرضت "روسيا اليوم"، مقطع مصور عن لقطات جوية للدمار الذي خلفه إعصار عنيف ضرب الولايات المتحدة.
وأعلن مسؤولون في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة إعصار ضرب الولاية وخلف أضرارا كبيرة في المنطقة.
وقالت المسؤولة في إدارة الطوارئ في تينيسي ميليسا هاكس: "سجلنا وفيات في أربع مناطق من الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد.
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التعليقات على لقطات جوية للدمار الذي ضرب الولايات المتحدة إثر إعصار.. فيديو
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