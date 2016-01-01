بسبب كورونا.. السعودية تعلن توقف موسم العمرة ومنع زيارة المسجد النبوى.. فيديو

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قال فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية السعودية، إن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا وفقًا للمعايير الدولية.



وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته باجتماع مجلس جامعة الدول العربية فى الدورة العادية 153 على مستوى وزراء الخارجية العرب، أن من ضمن تلك التأشيرات تعليق تأشيرات العمرة فى المسجد النبوى الشريف مؤقتًا لدفع الضرر واتخاذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار المرض بين المسلمين.



يُذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين.

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وقالت وزارة الصحة السعودية: إنها ستًخضع مسافري 17 بلدًا إلى الفحوصات الطبية وإجراء اختبارات "كورونا المُستجد"، فى مطاراتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من الفيروس.