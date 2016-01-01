إحباط عمل إرهابي استهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب

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صورة الخبر: بحر العرب
بحر العرب

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إعلانه إحباط عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب.

وكانت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية قد صادرت في منتصف فبراير الماضي أسلحة يعتقد أنها "من تصميم وتصنيع إيراني" تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها مضادة للدبابات، وثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو.

وذكر الجيش الأمريكي آنذاك، أن بحارة السفينة "نورماندي" أوقفوا سفينة شراعية في بحر العرب وأن "الأسلحة المصادرة شملت 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات من طراز "دهلاوية" وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت".

وأضاف أن "مكونات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير".

المصدر: سكاي نيوز

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