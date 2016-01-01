قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة من الصين، إنهم سيعودون لأرض الوطن نهاية الأسبوع الحالى، موضحًا أنهم سيتم وضعهم فى الحجر الصحى فور عودتهم من الصين، وذلك لمدة 14 يوما.
وكشف متحدث الصحة أن زيارة الدكتور هالة زايد و الوفد المرافق لها للصين جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سبل التعاون و مساعدة الصين فى مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف، المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن وزيرة الصحة فور وصولها الصين التقت بـ وزير الصحة الصيني، وتحدثا عن التعاون المشترك.
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التعليقات على متحدث الصحة يعلن موعد عودة الوفد المصري من الصين
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