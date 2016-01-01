احتمالية إصابة بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا

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نتنياهو

ألمحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى احتمالية أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصيب بفيروس كورونا.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن الجنراس أهارون حليوة، رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، قد تم إدخاله إلى العزل المنزلي، وفقا لإجراءات وزارة الصحة، بعد عودته من رحلة شخصية إلى إيطاليا.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو قابل أهارون حليوة، قبل أن يتم إدخاله العزل المنزلي، مساء اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن إدخال 30 جنديا إلى العزل بسبب مخالطتهم لمجندة ثبت إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: موقع "والا" الإسرائيلي

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