جامعة بني سويف تنفى وجود طلاب مصابين بفيروس كورونا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › جامعة بني سويف تنفى وجود طلاب مصابين بفيروس كورونا

صورة الخبر: جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

نفت جامعة بني سويف نفيًا قطعيًا في بيان لها ما تـردد خـلال الساعـات القليلـة الماضيـة حول ظهور حالـة مصابـة بفيروس كورونا من الطلاب.

وتؤكد أنها شائعة عاريـة تمامًا عن الصحة. وتجدد الجامعة إعلانها أنها تحرص حرصا تاما على اتباع كافة التدابير الوقائية اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة كل منسوبيها. وان هناك تواصل على مدار الساعة مع وزارة الصحة وتنسيق مع الجهات المعنية والتزام تام بمعايير وإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وتهيب الجامعة بضرورة تحرى الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها تكدير السلم العام والبلبلة وإثارة الرأى العام.

حفظ الله مصـر و شعبهـا مـن كل مكـروه أو سـوء .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جامعة بني سويف تنفى وجود طلاب مصابين بفيروس كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60005

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434757%2F%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D8%25A8%25D9%2586%25D9%258A%2D%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D9%2581%2D%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2589%2D%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AF%2D%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586%2D%25D8%25A8%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3%2D%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager