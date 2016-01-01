جامعة بني سويف تنفى وجود طلاب مصابين بفيروس كورونا



جامعة بني سويف جامعة بني سويف

نفت جامعة بني سويف نفيًا قطعيًا في بيان لها ما تـردد خـلال الساعـات القليلـة الماضيـة حول ظهور حالـة مصابـة بفيروس كورونا من الطلاب.



وتؤكد أنها شائعة عاريـة تمامًا عن الصحة. وتجدد الجامعة إعلانها أنها تحرص حرصا تاما على اتباع كافة التدابير الوقائية اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة كل منسوبيها. وان هناك تواصل على مدار الساعة مع وزارة الصحة وتنسيق مع الجهات المعنية والتزام تام بمعايير وإرشادات منظمة الصحة العالمية .



وتهيب الجامعة بضرورة تحرى الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار كاذبة أو معلومات مضللة من شأنها تكدير السلم العام والبلبلة وإثارة الرأى العام.

قد يعجبك أيضا...

حفظ الله مصـر و شعبهـا مـن كل مكـروه أو سـوء .