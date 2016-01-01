22 قتيلا وعشرات الجرحى والمفقودين جراء إعصار ضرب الولايات المتحدة (فيديو)

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صورة الخبر: إعصار ضرب الولايات المتحدة
إعصار ضرب الولايات المتحدة

أعلن مسؤولون في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أن 22 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة إعصار ضرب الولاية وخلف أضرارا كبيرة في المنطقة.

وقالت المسؤولة في إدارة الطوارئ في تينيسي ميليسا هاكس: "سجلنا وفيات في أربع مناطق من الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد"، فيما أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد أعاصير الليلة الماضية.

من جهته، كتب رئيس بلدية ناشفيل جون كوبر على "تويتر": "ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم"، مشيرا إلى أن 50 ألف وحدة سكنية قطعت عنها الكهرباء، وأن هناك "مفقودين".

وأظهر شريط مصور حجم الدمار الذي سببته الأعاصير قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أمريكية منها تينيسي في ما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير"، الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

https://twitter.com/NBCNews/status/1234838664099790848

المصدر: وكالات

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