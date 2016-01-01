السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي (صورة)

آخر الأخباراخبار مصر › السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي (صورة)

صورة الخبر: السيسي يترأس اجتماعا عسكريا
السيسي يترأس اجتماعا عسكريا

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة المصرية في وزارة الدفاع، لبحث تطورات الأوضاع وحماية الأمن القومي للبلاد.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، اطلع الرئيس المصري على الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد وخاصة في شمال سيناء.

وأشاد الرئيس المصري بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليها لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي (صورة)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78541

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434753%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A%2D%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A3%25D8%25B3%2D%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%2D%25D8%25B9%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%2D%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB%2D%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%2D%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A9&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager