فى عام 2019 اختار معهد البانتون الأمريكى للألوان اللون المرجانى لونًا رسميًا للعام مما منحنا الفرصة لنراه أكثر فى الديكور وفى الأزياء، إلا أن موضة المرجانى لم تنتهى بانتهاء عام 2019 واستمرت حتى العام الجارى وفقًا لموقع "thespruce" للديكور، خاصة أنه لون مفعم بالحيوية والطاقة ويمنح شعورًا بالبهجة والسعادة، لذا قدم الموقع عدة أفكار لدمجه فى ديكور البيت.
خزائن الحمام باللون المرجانى
يمكن استخدام ديكورات الحمام المطلية باللون المرجانى، مع طلاء الجدران بألوان مبهجة منها اللون المرجانى، ما يثير الشعور بالبهجة ويجعل الحمام مميزا عن مختلف الغرف.
طلاء غرفة النوم باللون المرجانى
يمكن طلاء غرفة النوم باللون المرجانى، خاصة غرف نوم الأطفال وذلك لأنه من الألوان المبهجة ويثير الشعور بالسعادة، ويضيف أناقة للغرفة.
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التعليقات على اللون المرجانى لسه موضة.. 7 أفكار لاستخدامه فى ديكور البيت
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