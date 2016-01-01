

اللون المرجانى لسه موضة.. 7 أفكار لاستخدامه فى ديكور البيت اللون المرجانى لسه موضة.. 7 أفكار لاستخدامه فى ديكور البيت

فى عام 2019 اختار معهد البانتون الأمريكى للألوان اللون المرجانى لونًا رسميًا للعام مما منحنا الفرصة لنراه أكثر فى الديكور وفى الأزياء، إلا أن موضة المرجانى لم تنتهى بانتهاء عام 2019 واستمرت حتى العام الجارى وفقًا لموقع "thespruce" للديكور، خاصة أنه لون مفعم بالحيوية والطاقة ويمنح شعورًا بالبهجة والسعادة، لذا قدم الموقع عدة أفكار لدمجه فى ديكور البيت.





خزائن الحمام باللون المرجانى

يمكن استخدام ديكورات الحمام المطلية باللون المرجانى، مع طلاء الجدران بألوان مبهجة منها اللون المرجانى، ما يثير الشعور بالبهجة ويجعل الحمام مميزا عن مختلف الغرف.



طلاء غرفة النوم باللون المرجانى

يمكن طلاء غرفة النوم باللون المرجانى، خاصة غرف نوم الأطفال وذلك لأنه من الألوان المبهجة ويثير الشعور بالسعادة، ويضيف أناقة للغرفة.

طلاء الحمام بلون المرجانىيعتبر اللون المرجانى من ألوان طلاء المميزة للحمام، حيث يعتبر من الألوان الزاهية التي تضيف أناقة للحمام، كما يفضل وضع النباتات المنزلية، ضمن ديكورات الحمام، لعمل مزيج رائع من اللون المرجانى والأخضر الطبيعى.طلاء غرفة المعيشة باللون المرجانىيعتبر اللون المرجانى من الألوان المميزة والمبهجة، كما يناسب غرف المعيشة أو الطعام، مع استخدام قطع ديكور ذات ألوان فاتحة مثل الأصفر والأبيض، ما يحول الغرف للوحة فنية متناسقة الألوان.ديكور غرفة النوم بلون مرجانىيفضل أيضًا اختيار قطع ديكور مطلية باللون المرجانى، بغرف النوم المطلية جدرانها باللون الأبيض، مثل قطعة فنية كبيرة الحجم أو وسائد باللون المرجانى، ما يضيف أناقة للغرفة.خزائن المطبخ باللون المرجانىيمكن طلاء خزائن المطبخ باللون المرجانى، كما يفضل اختيار قطع ديكور مطلية بالألوان التى تتناسق مع خزائن المطبخ، كما يفضل طلاء الجدران باللون الأبيض، الذى يتناسق مع اللون المرجانى.











