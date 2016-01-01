هناكل إيه النهاردة.. دجاج مشوى بدبس الرمان والبطاطا وسلطة فجل مشوي وعصير بيناكولادا

دجاج مشوي بدبس الرمان
هناكل ايه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات
ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.
طريقة عمل دجاج مشوي بدبس الرمان و البطاطا للشيف الشربيني :
يعشق أغلب أفراد الأسرة تناول الدجاج المشوى ،لذلك تتفنن ربة المنزل فى إعداده بجميع الطرق المختلفة .
مقادير دجاج مشوي بدبس الرمان والبطاطا :
دجاجة منزوعة العظم
طماطم
بطاطا
بصل
كرفس
جزر
ثوم
كزبرة خضراء
فلفل ألوان
دبس رمان
زيت
ملح
فلفل
سماق
طريقة تحضير دجاج مشوي بدبس الرمان والبطاطا :
* نخلي الدجاجة وبعد نزع عظمها
* تتبل الدجاجة بخليط البصل والطماطم والثوم والملح والفلفل المفروم جيدا والسماق والملح والفلفل والزيت
* توضع على شواية ساخنة مدهونة بالزيت
* تقلى البطاطا بعد تقطيعها مكعبات
* في طاسة على النار يشوح البصل المكعبات في الزيت
* ثم يضاف الثوم والكرفس والفلفل الألوان
* ثم تضاف البطاطا المقلية ويتبل الخليط بالملح والفلفل
* ثم توضع على الخضار ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الخضار
طريقة عمل سلطة فجل مشوي للشيف هشام السيد :
مقادير سلطة فجل مشوي
شبت
ملح وفلفل
فجل أحمر
زيت زيتون
2 فص ثوم مفروم
ليمون
زبادي للتزيين
طريقة تحضير سلطة فجل مشوي :
* يقطع الفجل إلى شرائح ويشوى في الفرن يتبل بالدريسينج وتضاف المكونات المتبقية
الدريسنج
* يخلط زيت الزيتون مع الثوم والليمون والزبادي
الحلو عصير بيناكولادا للشيف أميرة شنب :
مقادير عصير بيناكولادا :
كوب اناناس
كوب حليب جوز الهند
2 موزة لبن
ثلج مجروش
ملعقة كبيرة عسل ابيض
طريقة تحضير عصير بيناكولادا :
* اخلطي كل المكونات في الخلاط الكهربائي و تقدم بالهنا
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