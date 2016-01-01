هناكل إيه النهاردة.. دجاج مشوى بدبس الرمان والبطاطا وسلطة فجل مشوي وعصير بيناكولادا



دجاج مشوي بدبس الرمان دجاج مشوي بدبس الرمان

هناكل ايه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات



ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.



طريقة عمل دجاج مشوي بدبس الرمان و البطاطا للشيف الشربيني :

يعشق أغلب أفراد الأسرة تناول الدجاج المشوى ،لذلك تتفنن ربة المنزل فى إعداده بجميع الطرق المختلفة .

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مقادير دجاج مشوي بدبس الرمان والبطاطا :دجاجة منزوعة العظمطماطمبطاطابصلكرفسجزرثومكزبرة خضراءفلفل ألواندبس رمانزيتملحفلفلسماقطريقة تحضير دجاج مشوي بدبس الرمان والبطاطا :* نخلي الدجاجة وبعد نزع عظمها* تتبل الدجاجة بخليط البصل والطماطم والثوم والملح والفلفل المفروم جيدا والسماق والملح والفلفل والزيت* توضع على شواية ساخنة مدهونة بالزيت* تقلى البطاطا بعد تقطيعها مكعبات* في طاسة على النار يشوح البصل المكعبات في الزيت* ثم يضاف الثوم والكرفس والفلفل الألوان* ثم تضاف البطاطا المقلية ويتبل الخليط بالملح والفلفل* ثم توضع على الخضار ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع الخضارطريقة عمل سلطة فجل مشوي للشيف هشام السيد :مقادير سلطة فجل مشويشبتملح وفلفلفجل أحمرزيت زيتون2 فص ثوم مفرومليمونزبادي للتزيينطريقة تحضير سلطة فجل مشوي :* يقطع الفجل إلى شرائح ويشوى في الفرن يتبل بالدريسينج وتضاف المكونات المتبقيةالدريسنج* يخلط زيت الزيتون مع الثوم والليمون والزباديالحلو عصير بيناكولادا للشيف أميرة شنب :مقادير عصير بيناكولادا :كوب اناناسكوب حليب جوز الهند2 موزة لبنثلج مجروشملعقة كبيرة عسل ابيضطريقة تحضير عصير بيناكولادا :* اخلطي كل المكونات في الخلاط الكهربائي و تقدم بالهنا