حكم صلاة المرأة بارتداء جوانتي.. هل يجب ملامسة اليدين الأرض عند السجود؟



حكم صلاة المرأة بدون ارتداء الجورب حكم صلاة المرأة بدون ارتداء الجورب

حكم الصلاة بارتداء قفازات اليد (الجوانتي) وهل يجب أن تلامس اليدين الأرض عند السجود؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وأجابت لجنة الفتوى قائلة: إنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، ولا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود.



واستشهدت لجنة الفتوى بقول ابن قدامة في المغني: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة... انتهى.

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وأشارت اللجنة إلى أن هناك قولًا عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، قال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي.حكم صلاة المرأة بدون ارتداء الجوربوكان سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجب على المرأة أن تستر قدمها فى الصلاة؟ أم تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان؟"، أجاب عنه الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى، مشيرًا إلى إجماع جمهور الفقهاء على ستر القدمين أثناء الصلاة، وأما عن الحنفية فأجازوا كشف القدمين سواء في الصلاة أو خارجها، وبجواز الصلاة سواء مع ستر القدمين بملابس طويلة أو ارتداء الشراب، وكذلك تجوز الصلاة بدون ستر ولا شيء فيها.وأوضح وسام، في فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن ما يتداوله البعض من روايات وقصص على وسائل التواصل الاجتماعى عن التى لا تستر قدميها في الصلاة أنها فى النار فلا صحة لهذا الكلام ولا سند له.حكم صلاة المرأة بدون ارتداء جواربقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة لبس الجورب أثناء الصلاة، ولا بأس من ارتدائها له؛ فتصح الصلاة به وبدونه.وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجب على المرأة لبس الجورب فى الصلاة»، أنه لو إستطاعت المرأة أن تصلى بجورب فيكون هذا أفضل، ولو لم تستطع أن ترتدى شرابًا وأرادت أن تأخذ بالقول القائل؛ بأنه يجوز الصلاة دون شراب وهو رأى الأحناف فلاحرج فى ذلك وتكون صلاتها صحيحة.وتابع: إن الضابط فى ذلك كله هو ستر العورة في الصلاة واجب؛ لقوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ»،( سورة النور:الآية 31)، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها.هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمهاوقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض أن المرأة إذا صلت وقدماها مكشوفتان تبطل صلاتها، مشيرا إلي أن الفقهاء اتفقوا على أن القدمين عند الأحناف يجوز كشفها فى الصلاة لأنها مثل اليدين.وأضاف عبد السميع، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال ( هل تبطل صلاة المرأة إذا كُشفت قدمها؟)، أن المرأة إذا كشفت قدمها أثناء الصلاة فهذا ليس بحرام، حيث أنه يجوز كشف القدم على مذهب الأحناف قياسًا للقدم على اليدين.