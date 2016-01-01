تواصل غزو أسراب الخفافيش للمناطق المأهولة بالسكان في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية.
وأوضح المواطن أنور زكري، أن ظاهرة أسراب الخفافيش قديمة وتظهر في محافظة أبوعريش وصبيا، وكان في السابق تكون على أعالي أشجار النخيل، ولكن الآن أصبحت تغزو الأماكن المأهولة بالسكان كما ظهر في مستشفى الملك فهد بأبوعريش.
ربط العلماء في مختلف العالم انتقال الأمراض والأوبئة والفيروسات عن طريق الخفافيش، لا سيما وأن المملكة شهدت في العام 2012 فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وكان المتسبب فيه الخفافيش والتي نقلت الفيروس إلى الجمال، ومن ثم إلى الإنسان، إضافة إلى أن الخفافيش تعد خزانا من الفيروسات.
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التعليقات على شاهد خفافيش مرعبة بـ جازان.. وتدخل حكومي عاجل بالسعودية
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