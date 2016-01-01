شاهد خفافيش مرعبة بـ جازان.. وتدخل حكومي عاجل بالسعودية

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خفافيش مرعبة بـ جازان

تواصل غزو أسراب الخفافيش للمناطق المأهولة بالسكان في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية.

وأوضح المواطن أنور زكري، أن ظاهرة أسراب الخفافيش قديمة وتظهر في محافظة أبوعريش وصبيا، وكان في السابق تكون على أعالي أشجار النخيل، ولكن الآن أصبحت تغزو الأماكن المأهولة بالسكان كما ظهر في مستشفى الملك فهد بأبوعريش.

ربط العلماء في مختلف العالم انتقال الأمراض والأوبئة والفيروسات عن طريق الخفافيش، لا سيما وأن المملكة شهدت في العام 2012 فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وكان المتسبب فيه الخفافيش والتي نقلت الفيروس إلى الجمال، ومن ثم إلى الإنسان، إضافة إلى أن الخفافيش تعد خزانا من الفيروسات.

أكد المشرف على مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان زراق عيسى الفيفي أن الباحثين في الجامعة على اطلاع بالظواهر المحيطة في المنطقة، مشيرًا إلى أنه لاحظ أعدادا كبيرا من الخفافيش على امتداد الطرق.

بين الفيفي أن هذه الخفافيش قادمة من خارج المملكة، وهي أنواع كبيرة الحجم، وتنتشر في هذا الوقت كون درجات الحرارة مناسبة لها، ولوحظ أن أعدادها تزداد بشكل مستمر نتيجة لتوفر الغذاء وعدم وجود المفترس.

اكتفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة جازان محمد الدراج بالرد التالي: أنه تمت ملاحظة وجود الخفافيش في محيط مستشفى الملك فهد بأبوعريش خلال الأيام الماضية وتم العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص منها، حيث تم الرش بالمبيدات الدخانية وقص للأشجار.

صورة الخبر: خفافيش مرعبة بـ جازان

المصدر: صحيفة الوطن السعودية

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