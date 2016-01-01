تمتلك قناة مكملين.. برلماني يكشف التمويل الحقيقي لـ هيومن رايتس ووتش

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صورة الخبر: هيومن رايتس ووتش
هيومن رايتس ووتش

قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن منظمة هيومن رايتس ووتش دأبت خلال الفترة الماضية على الهجوم غير المبرر تجاه جمهورية مصر العربية، بهدف إنقاص جهود الدولة وتشويه صورتها أمام العالم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه المنظمة تابعة لدولتي قطر وتركيا حيث أن قطر المساهم الأساسي لها، والجماعة الارهابية تشتغل دعم هاتين الدولتين في تشوية صورة مصر أمام القنوات الفضائية الخاصة بها مثل قناة مكملين وغيرها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أغلب المراسلين والموظفين المعينين بقناة مكملين عليهم أحكام قضائية وعاجلا أم آجلا سوف يكون لهم نفس مصير هشام عشماوي.

المصدر: elbalad

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