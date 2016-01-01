العوامل الأساسية المسببة لتطور سرطان الثدي

آخر الأخبارالصحة والجمال › العوامل الأساسية المسببة لتطور سرطان الثدي

صورة الخبر: سرطان الثدي
سرطان الثدي

كشفت الدكتورة ناديجدا روجكوفا، الأخصائية بأمراض الثدي، العوامل الأساسية التي تلعب دورا في تطور سرطان الثدي.

وقالت الأخصائية في حديث لإذاعة "موسكو تتحدث" أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وهي:

الوزن الزائد- وفقا لتوضيحها، النسيج الدهني يسبب ترسب هرمون الأستروجين، الذي في بعض الحالات عند زيادته يتحول إلى مادة مسرطنة.

عدم الاستقرار النفسي والعاطفي والمواقف العصيبة التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الجسم.

الوراثة، وفقا للأخصائية، يمكن اجراء تحليل لمعرفة هل هناك تغيرات في الجينات المسؤولة عن البروتين المضاد للأورام الخبيثة.

وقالت، "إذا لم تكتشف تغيرات جينية، فإن ذلك دليل على أن هذا البروتين ينتج بكمية كافية، وأن خطر الإصابة بسرطان الثدي منخفض. ولكن إذا اكتشفت تغيرات جينية، فكما هو معلوم هذا الجين له نسختان، إحداها لا تعمل، لذلك فإن كمية البروتين المنتجة غير كافية... ويفضل استئصال الثدي، أو استخدام الأدوية للعلاج".

وأضافت، هناك مؤشرات لا يمكننا التأثير فيها-الجنس، العمر، البيئة. ولكن يجب أن نتذكر دائما الأشياء التي يمكننا تغييرها.

المصدر: نوفوستي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على العوامل الأساسية المسببة لتطور سرطان الثدي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86506

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434740%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2588%25D8%25B1%2D%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AB%25D8%25AF%25D9%258A&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager