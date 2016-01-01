«جوجل» الأمريكية تكشف سبب حذف خدماتها من الهواتف الجديدة لهواوي

آخر الأخبارعلم وتقنية › «جوجل» الأمريكية تكشف سبب حذف خدماتها من الهواتف الجديدة لهواوي

صورة الخبر: «جوجل» الأمريكية تكشف سبب حذف خدماتها من الهواتف الجديدة لهواوي
«جوجل» الأمريكية تكشف سبب حذف خدماتها من الهواتف الجديدة لهواوي

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف هواوي، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف بسبب الحظر الأمريكي.

وحذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت من مخاطر أمنية، في حال حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو عبر تنزيل تطبيقات بديلة.

وحاول بعض المستخدمين في العام الماضي - خصوصا خارج الولايات المتحدة- البحث عن بدائل للتطبيقات المحذوفة مثل LZ Play، لكن تم حظرها، والمعروف أن هواتف هواوي تعتمد منذ إطلاقها على نظام أندرويد التشغيلي والتطبيقات التابعة لجوجل.

كانت الإدارة الأمريكية قد قررت فرض حظر على شركتي هواوي وZTE الصينتين في الربيع الماضي، بسبب مخاوف أمنية، ما يعني منع الشركات الأمريكية من التعامل معها.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «جوجل» الأمريكية تكشف سبب حذف خدماتها من الهواتف الجديدة لهواوي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59988

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434738%2F%25C2%25AB%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2584%25C2%25BB%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25B4%25D9%2581%2D%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8%2D%25D8%25AD%25D8%25B0%25D9%2581%2D%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2581%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager