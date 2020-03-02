

احذر لمسها باليد.. 10 خطوات لارتداء الكمامة تجنبا للإصابة بـ كورونا احذر لمسها باليد.. 10 خطوات لارتداء الكمامة تجنبا للإصابة بـ كورونا

يلجأ الكثير من المواطنين في الوقت الحالي لارتداء الكمامات، بخاصة في الأماكن المزدحمة، كإجراء احترازي لتجنب الإصابة من العدوى بفيروس كورونا، والذي بات وباءً يهدد العديد من الدول.



وحددت منظمة الصحة العالمية عددًا من الشروط والضوابط حول كيفية ارتداء الكمامة، كما أشارت إلى أنّه لا يُنصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، إنما يجب ارتداؤها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كوفيد-19، وهو الاسم الحديث للفيروس المستجد.



وأضافت أنه يجب ارتداء الكمامة من قبل أي شخص يعاني من سعال أو عطس، حيث تصبح الكمامة فعّالة فقط في حال استعمالها، مع غسل متكرر لليدين، بالماء والصابون أم معقم ومطهر.