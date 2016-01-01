أعلنت شركتا "تويوتا موتور كورب" أكبر منتج سيارات في اليابان و"تويوتا إنداستريز" للآلات ومكونات السيارات اعتزامهما مناقشة خطط إنتاج طرز سيارات معينة ومواصفات البطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية قبل إضافة البطاريات التي تطورها "تويوتا إنداستريز" إلى سيارات تويوتا موتور الهجين.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تويوتا إنداستريز ستقوم بإنتاج البطاريات الجديدة في مصنعها بمنطقة كيوا وفي المصنع الجديد بالقرب من مصنع هيجاشيورا والاثنان في إقليم آيشي الياباني.
كانت تويوتا موتور قدمت أول سيارة هجين مزودة بمحركين أحدهما بعمل بالوقود التقليدي والآخر يعمل بالكهرباء في العالم، عندما كشفت عن نموذج السيارة بريوس عام 1997 لتبدأ إنتاجها وتسويقها في عام 2001 حيث تباع حاليا في أكثر من 40 دولة ومنطقة في العالم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على تويوتا تطور بطارية جديدة للسيارات الهجين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق