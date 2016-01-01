

تويوتا تطور بطارية جديدة للسيارات الهجين تويوتا تطور بطارية جديدة للسيارات الهجين

أعلنت شركتا "تويوتا موتور كورب" أكبر منتج سيارات في اليابان و"تويوتا إنداستريز" للآلات ومكونات السيارات اعتزامهما مناقشة خطط إنتاج طرز سيارات معينة ومواصفات البطاريات اللازمة للسيارات الكهربائية قبل إضافة البطاريات التي تطورها "تويوتا إنداستريز" إلى سيارات تويوتا موتور الهجين.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تويوتا إنداستريز ستقوم بإنتاج البطاريات الجديدة في مصنعها بمنطقة كيوا وفي المصنع الجديد بالقرب من مصنع هيجاشيورا والاثنان في إقليم آيشي الياباني.



كانت تويوتا موتور قدمت أول سيارة هجين مزودة بمحركين أحدهما بعمل بالوقود التقليدي والآخر يعمل بالكهرباء في العالم، عندما كشفت عن نموذج السيارة بريوس عام 1997 لتبدأ إنتاجها وتسويقها في عام 2001 حيث تباع حاليا في أكثر من 40 دولة ومنطقة في العالم.

قد يعجبك أيضا...

وتحتوي السيارة بريوس الهجين مجموعة بطارية الليثيوم المؤين لتخزين الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها أثناء عمل المحرك التقليدي لاستخدامها فيما بعد لتشغيل المحرك الكهربائي عند تحويل السيارة للعمل بالمحرك الكهربائي لتوفير استهلاك الوقود وتقليل تأثير السيارة الضار على البيئة.