

بعد تصريح مدير السوق.. ما السيارات المستعملة التي يمكن شرائها بـ60 ألف جنيه؟ بعد تصريح مدير السوق.. ما السيارات المستعملة التي يمكن شرائها بـ60 ألف جنيه؟

صرح العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة، أن أسعار الكثير من السيارات انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير مقارنة بالأسابيع الماضية.



وأكد إبراهيم أن بعض السيارات الجيدة التي لا تتجاوز قيمتها 60 ألف جنيه متوفرة حاليًا بالسوق، ما يعكس تراجع الأسعار مقارنة بالأسابيع المنقضية التي لم يكن الباحث عن سيارة جيدة بأقل من 100 ألف جنيه يجد فيها ضالته.



ووفقًا لمدير سوق الجمعة، فإن الانخفاضات التي يشهدها سوق المستعمل تعد انعكاسًا لموجة التخفيضات المتواصلة منذ بداية 2020 في سوق السيارات "الزيرو" الجديدة.

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ويرصد التقرير التالي أبرز السيارات المستعملة المتاحة بأسواق السيارات الإلكترونية المتاحة بمتوسط سعري 60 ألف جنيه.يشار إلى أن أسعار الشراء المبينة بالتقرير قد تختلف صعودًا وهبوطًا، ذلك وفقًا لحالة السيارة الفنية والكماليات المزودة بها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق.ويمكن التعرف على السيارات من خلال الصفحات التالية:هيونداي أكسنتتتوفر هيونداي أكسنت سيدان العائلية موديل 2006 بمتوسط سعر 60 ألف جنيه.كيا سيفياتتوفر سيارة كيا سيفيا موديل 1999 بأسواق السيارات الإلكترونية بمتوسط سعر 60 ألف جنيه.هوندا سيفيكتتوفر سيارة هوندا سيفيك موديل 1990 بأسواق السيارات الإلكترونية بمتوسط سعر 60 ألف جنيه.فيات شاهينتتوفر سيارة فيات شاهين موديل 2006 بأسواق السيارات الإلكترونية بمتوسط سعر 60 ألف جنيه.بيجو 405تتوفر سيارة بيجو 405 موديل 1999 بأسواق السيارات الإلكترونية بمتوسط سعر 60 ألف جنيه.