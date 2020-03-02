بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بعدد من الدول على مستوى العالم، أقبل الكثير من الأشخاص على شراء الكمامات الطبية، كإجراء احترازي، للوقاية من هذا المرض الغامض.
ولكن هناك بعض الإرشادات التي يجب مراعاتها عند ارتداء أقنعة الوجه، حتى تكون فعالة لمنع الإصابة بفيروس كورونا، يستعرضها "الكونسلتو" في الفيديوجرافيك السابق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على 10 نصائح احرص عليها عند استخدام الكمامة الطبية (فيديوجرافيك)
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق