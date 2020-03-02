

10 نصائح احرص عليها عند استخدام الكمامة الطبية (فيديوجرافيك) 10 نصائح احرص عليها عند استخدام الكمامة الطبية (فيديوجرافيك)

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بعدد من الدول على مستوى العالم، أقبل الكثير من الأشخاص على شراء الكمامات الطبية، كإجراء احترازي، للوقاية من هذا المرض الغامض.



ولكن هناك بعض الإرشادات التي يجب مراعاتها عند ارتداء أقنعة الوجه، حتى تكون فعالة لمنع الإصابة بفيروس كورونا، يستعرضها "الكونسلتو" في الفيديوجرافيك السابق.