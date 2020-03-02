بالصور- وزيرة الصحة تخضع لاختبارات "كورونا" في مطار بكين

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صورة الخبر: بالصور- وزيرة الصحة تخضع لاختبارات "كورونا" في مطار بكين
بالصور- وزيرة الصحة تخضع لاختبارات "كورونا" في مطار بكين

نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، صورًا تظهر خضوع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاختبارات وفحوص فيروس "كورونا" لدى وصولها إلى مطار بكين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن وزيرة الصحة لن تخضع هي والوفد المرافق لها، للحجر الصحي عقب عودتها من الزيارة التي تُجريها إلى الصين.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أنه من المقرر إجراء فحص للوزيرة والوفد المرافق لها فور عودتهم من الصين في الحجر الصحي بمطار القاهرة، إذ سيتم قياس درجة الحرارة، والاستفسار عن وجود أي أعراض مثلما يتبع الحجر هذه الإجراءات مع جميع الوافدين من الصين أو الدول التي زاد فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه سيتم تحرير كروت متابعة للوزيرة والوفد المرافق لها ومتابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس، على أن تمارس نشاطها بشكل عادي.

وتوجهت وزيرة الصحة إلى الصين، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشعب والحكومة الصينيين.

المصدر: مصراوى

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