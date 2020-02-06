

ارتفاع أسعار شاشات التلفزيون للمرة الثانية في أسبوعين بسبب كورونا ارتفاع أسعار شاشات التلفزيون للمرة الثانية في أسبوعين بسبب كورونا

ارتفعت أسعار الشاشات التلفزيونية للمرة الثانية خلال أسبوعين بمتوسط نحو 300 جنيه للشاشة الواحدة، بسبب نقص المعروض بالأسواق، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي.



قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن متوسط أسعار الشاشات ارتفع بنحو 300 جنيه، خلال الأيام الماضية، مع نقص المعروض في السوق، نتيجة ارتباك حركة الاستيراد من الصين.



ويعتبر هذا الارتفاع في أسعار الشاشات هو الزيادة الثانية في الأسواق، بحسب أشرف هلال.

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وكانت أسعار بعض الأجهزة المنزلية في بعض المصانع ارتفعت بين 150 و260 جنيهًا، الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكره تجار لمصراوي.وأضاف أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، "على سبيل المثال تسلمت شاشة تليفزيون 32 بوصة لأحد الماركات بسعر 1425 جنيها الأسبوع الماضي نفس الشاشة تسلمتها هذا الأسبوع بسعر 1710 جنيهات، وشاشة أخرى 32 بوصة لأحد الماركات تسلمتها بسعر 1250 جنيهًا، تسلمتها اليوم بنحو 1550 جنيهًا".وجاء نقص المعروض في الأسواق نتيجة لعدم الإفراج عن البضائع التي تم استيرادها من الصين خلال الفترة الماضية، وتعذر استيفاء الأوراق من الطرف الصيني، مع توقف بعض المصانع عن العمل هناك نتيجة انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكره التجار.وتكدست الموانئ بحاويات البضائع التي تم استيرادها من الصين خلال الفترة الماضية نتيجة نقص بعض الأوراق الخاصة بعملية الاستيراد نتيجة توقف العملية التجارية في الصين.واشتكى عدد من المستوردين في تصريحات لمصراوي في وقت سابق من تكدس بضائعهم القادمة من الصين والمحجوزة حاليا في الموانئ المصرية، وأشاروا إلى أن استمرار تكدس البضائع سيؤثر سلبًا على الأسعار في الأسواق وذلك في حالة عدم السرعة في الإفراج عن هذه البضائع.وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لمصر ومعظم دول العالم، نظرا لحجم التجارة الكبير الذي بين الصين والعالم.وبحسب بيان لشعبة المستوردين في يناير الماضي، تستورد مصر نحو 25 إلى 27% من احتياجاتها من الصين بما يقدر بـ15 أو 16 مليار دولار سنويًا، وتعد من كبرى الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية.ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن واردات مصر من الصين زادت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي إلى 9.582 مليار دولار مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 1.2%.