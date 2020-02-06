

أرخص من كليوباترا.. الشرقية للدخان تطرح نوع سجائر جديدا أرخص من كليوباترا.. الشرقية للدخان تطرح نوع سجائر جديدا

قالت شركة الشرقية للدخان إنها ستطرح منتجًا جديدًا بالسوق المصرية عبارة عن علبة سجائر بـ10 جنيهات.



وأضافت الشركة، في بيان صحفي اليوم الاثنين للبورصة المصرية، أن المنتج هو كليوباترا بوكس، عبوة بها 10 سجائر بقيمة 10 جنيهات.



وقالت إن ذلك يأتي وفقًا لسياسة الشركة في التنوع بمنتجاتها وطرح أصناف جديدة بالسوق المصرية، لتلبي، وتتماشى مع متطلبات شرائح السوق المختلفة.

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كانت الجريدة الرسمية نشرت الأسبوع الماضي قرارًا لوزير المالية، بشأن أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها.وتعتبر الأسعار الواردة في هذا القرار استرشادية للشركات، ويتم الاتفاق على قائمة أسعار نهائية يتم على أساسها احتساب الضريبة.وأقر مجلس النواب يوم الاثنين الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة.وتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح؛ لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.