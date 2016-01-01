وسط انشغال العالم بفيروس كورونا القاتل الذي اجتاح البلدان بسرعة البرق، يعيش سكان إحدى القرى الإثيوبية كابوسا آخر يتسبب في وفاة السكان بطريقة مأساوية.
تورم الأطراف واصفرار العينين والنزيف من الأنف والفم، تلك هي الأعراض التي يمر بها سكان المنطقة الصومالية في أقصى شرق إثيوبيا، تحديدًا بالقرب من مشروع الغاز الطبيعي الصيني، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
تلك الأعراض لم تكشف عن هوية المرض فقد احتار الأطباء في تشخصيه، ليغلفه الغموض من كل جانب.
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التعليقات على مرض غامض يهاجم دولة إفريقية.. تفاصيل
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