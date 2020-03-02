درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 -3- 2020 في القاهرة والمحافظات

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صورة الخبر: درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 -3- 2020 في القاهرة والمحافظات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 -3- 2020 في القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم، الثلاثاء، القاهرة الكبرى طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا دافئا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، هناك طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22

المصدر: صدى البلد

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